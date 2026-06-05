フェンシングサーブル日本代表の合宿がいま、大分県大分市で行われていて、地元出身の江村美咲選手も参加し、練習に打ち込んでいます。 大分市で毎年行われているフェンシングサーブル日本代表の合宿。 フェンシングサーブル日本代表合宿 2026年も6月1日からコンパルホールで行われていて、選手16人が参加しています。 2日は試合形式の練習などの様子が公開されました。 合宿には