9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKA（22）が、4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。メンバーに注意された食事中の出来事を明かした。同番組では「妥協無しガチ美容法」をテーマにトークを展開。メンバー各自の“むくみ対策”が披露される中、MAYUKAは「私は逆に、自分のむくんだ顔が最近好きで」と告白。「大事な撮影の前にラーメンを食べたりとか」と話した。そして「ミュージックビ