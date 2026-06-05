バスやタクシーなどの運転手が不足する中、運送業界の採用活動を支援するためのセミナーが4日、大分県大分市で開かれました。 県内でも課題となる運送業の人手不足。県によりますと、タクシーとバスの運転手の数は2025年度、コロナ禍前の2019年度と比べ、2割ほど減少したということです。 セミナー こうした現状を受け、県が開催したのが、運送業の採用活動を支援するためのセミナ