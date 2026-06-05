83歳で水彩画をはじめ99歳で亡くなるまで大分県由布市湯布院町で創作活動を続けた東勝吉さんの作品展が4日から大分市で始まりました。 空に向かってのびる1本の大きなスギの木。独特の構図に加え濃い色合いが自然の力強さを感じさせます。 作品展「東勝吉由布を描く 描く歓び」 この作品を描いたのは東勝吉さん。 林業従事者だった東さんは由布市湯布院町の特別養護老人ホームで絵筆を握るようになり