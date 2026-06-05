ナショナルズ傘下2Aハリスバーグの小笠原慎之介投手（28）が4日（日本時間5日）、本拠でのヤンキース傘下2Aサマセット・ペイトリオッツ戦に先発。6回2/3を投げ3安打1失点と力投した。初回は3者凡退と上々の立ち上がりを見せると、3回まで1安打投球。4回1死から高めに浮いた変化球を右中間スタンドに運ばれソロを被弾したものの崩れることはなかった。7回に2死一、二塁のピンチを背負ったところで降板も後を継いだ2番手が無失