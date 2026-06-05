2025年1年間に大分県内で生まれた子供の数は5600人あまりで、15年連続で過去最少を更新しました。 県が3日発表した県内の人口動態統計によりますと、2025年、生まれた子供の数は前の年より291人減少し、5666人でした。減少は15年連続で、過去最少を更新しました。 また1人の女性が一生のうちに産む子供の数を示す合計特殊出生率は前年から0.04ポイント減り、1.33でした。 全国平均の1.14を上回り、全国順位は12位でしたが、