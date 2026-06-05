大分県杵築市の田んぼで子供たちが田植えに挑戦しました。 杵築市山香町で田植えをしたのは別府市の「スマイスセレソンスポーツ幼児園」の園児たち65人です。 これは食べ物の大切さを知り、生産者への感謝の気持ちを持ってもらおうと、園が農家と協力して行った取り組みです。 4日梅雨入りが発表され、こちらでも弱い雨が降る天気となりましたが、園児たちは元気いっぱいに苗を植えていました。 ◆園児 「楽しかった