2026年4月から全国の自治体で始まった「こども誰でも通園制度」についてです。 この制度では保護者の就労の有無に関わらず生後6か月から3歳未満の子供を保育園などに月10時間まで通園させることが出来ます。 子供の成長に繋げられる一方で、制度開始から2か月が経ち課題も見えてきました。 現状を取材しました。 テレビ大分 大分市の認定こども園を訪れた親子。こちらのお母さんは2歳7か月の長男をこども