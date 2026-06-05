最近よくニュースで、「アクシオスによると」といった言い回しを耳にする。アクシオス（AXIOS）とはアメリカの新興ネットメディアで、短文で簡潔な記事スタイルで、ニュースレターの配信でも存在感を高めている。アクシオスは、なぜ人気を集めているのか。『ABEMA Prime』では、メディア関係者とともに考えた。【映像】注目メディア「アクシオス」とは（解説VTR）■なぜスクープを連発できるのか？アクシオスの秘密アクシオス