内閣人事局は5日、今年4月1日付けで採用された女性国家公務員の採用状況を公表し、全体に占める女性の割合が過去最高の41.9%だったことが分かりました。内閣人事局によりますと、女性の割合が40%を超えるのは2年連続で、昨年度（40.4%）から1.5ポイント上昇しました。政府は、国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合を毎年度40%以上にする目標を掲げています。女性の採用割合が増えた要因について、内閣人事局の担当者