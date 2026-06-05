福岡管区気象台は4日大分県を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 向こう1週間は前線などの影響でくもりや雨の日が多くなる見込みです。 ◆TOS山路謙成記者 「午前10時30分過ぎの大分市内です。雨はぽつぽつと弱く降っていて街中には傘をさす人が多く見られます」 4日県内は前線の影響で各地でくもりや雨となりました。こうした中、福岡管区気象台は4日午前11時大分県を含む九州北部地方が梅雨入りし