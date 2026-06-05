女優の飯島直子（58）が4日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。恋愛観について語った。タレントのぺえに「家で1人でいる時間は寂しいって思います？」と聞かれると、飯島は「思ったことない」と即答した。「結局尽くしたいタイプだから。やりたい、いろいろ。（相手が）いたらいたで。でもけっこう疲れちゃったりするタイプだから。結果1人がいいのかなって」と話した。ぺえが「恋愛