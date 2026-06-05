6月は環境を守る大切さについて考える環境月間です。 大分県中津市では不要になったものを市民同士で譲り合うことでごみを減らそうという取り組みが行われています。 取材しました。 中津市役所 ◆TOS佐野格記者 「中津市役所の入口にあるこちらのボード市民が不要になった家具や楽器などを無料で譲ろうと紹介している。中津市ではこうしたごみを減らそうとする取り組みがしっかりと根付いている」