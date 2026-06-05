実業家が過去に購入した“金の仏像”を査定に出し、衝撃の結果に喜ぶ場面があった。【映像】衝撃の査定額が出た金の仏像6月4日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）が放送された。前回、「フィリピンで子ども食堂を開業したい」という夢を語った元セクシー女優の深田えいみを応援するため、5人の資産家たちが自ら