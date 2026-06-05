匿名・流動型犯罪グループが関わる未成年による凶悪事件が相次ぐ中、警察庁は匿名・流動型犯罪グループの危険性を高校生などに呼びかける取り組みを強化すると全国の警察に伝えました。赤間二郎 国家公安委員会委員長「匿名流動型犯罪グループに関与し、いわゆる闇バイトに参加することがいかに危険であるかについて伝える取り組みを進めてまいりたいと思います」先月（5月）、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件など、匿名