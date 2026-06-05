分解修理を終えた積算装置「垂揺球儀」＝2日、大津市江戸時代の18世紀末に考案され、暦の作成に使用された積算装置「垂揺球儀」が分解修理を終え、動いている姿を近江神宮時計館宝物館（大津市）が5日、初めて公開した。近江神宮によると世界で8基確認。国立科学博物館の佐々木勝浩名誉研究員（科学技術史）は「動く状態で見られるのは極めて珍しい」という。動く姿が見られるのは14日まで。垂揺球儀は、振り子が往復した回