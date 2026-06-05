5月15日、衆院議長公邸で開かれた皇族数確保策に関する全体会議衆参両院の正副議長が5日、衆院議長公邸で会談し、皇族数確保策の取りまとめ案について合意した。主要2案の「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」と「皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」を基本的に容認する。8日に衆参の全13党派による全体会議を開催し、「立法府の総意」案として提示する方針だ。衆参の与野党第1党出身の4者間で方向性が固