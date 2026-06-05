お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が4日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。芸人人生における自身のルールについて明かした。芸人が先輩や後輩を劇場出番の合間に呼び出し、食事をしながらサシで語り合う人気企画「劇場合間メシ」で、囲碁将棋・根建太一から指名を受けた黒田。黒田の昭和気質漂う芸人らしさに憧れるという“真人間”の根建から、「芸人として一番大事にしてい