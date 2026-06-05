財務省は5日、5月末時点での外貨準備高が1兆3058億ドル（約209兆円）となり、前月末時点と比べて5.6％減ったと発表した。減少率は比較可能な2000年4月以降で過去最大となった。政府、日銀は4月末〜5月に総額11兆7349億円の為替介入を実施。円買いドル売り介入で外貨準備を取り崩したのが要因とみられる。外貨準備高の主な内訳は、米国債などの証券が7.5％減の9316億ドル。預金はほぼ横ばいの1622億ドル、金は1.4％減の1236億ド