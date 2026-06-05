『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月5日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「びんの中身は出していただけると嬉しいです」清掃現場の実情を紹介【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは実際に回収されたびんのごみがまとめられた画像を添えて、「びんの中身は出していただけると嬉しいです。」と投稿。 「一本くらい良い