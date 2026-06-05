ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン大統領宛ての公開書簡を公表し、戦闘の終結とこれに向けた直接会談を提案しました。【映像】ゼレンスキー氏が公開した書簡ゼレンスキー氏は4日、プーチン氏への書簡を大統領府のホームページに公開しました。この中でゼレンスキー氏は、各国がウクライナを兵器でも経済的にも支援する一方、ロシアには経済制裁を科し、急速に物資が減少していると指摘しました。そしてロ