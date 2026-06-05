【北京＝吉永亜希子】中国国営新華社通信は５日、習近平（シージンピン）国家主席が８〜９日の日程で北朝鮮を訪問すると報じた。金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の招待に応じたとしている。習氏の訪朝は２０１９年６月以来７年ぶり。訪問中、正恩氏との首脳会談に臨む。今年は朝鮮半島有事の際に、中国が自動介入することを規定した「中朝友好協力相互援助条約」締結から６５年にあたる。４月には、王毅（ワンイー