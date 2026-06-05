東京・立川市の住宅で起きた闇バイトグループによる窃盗事件で、指示役の男が逮捕されました。妹尾誠容疑者は去年12月、実行役らとともに立川市のアパートに侵入して現金およそ1000万円や財布など11点を盗んだ疑いが持たれています。この事件をめぐっては、すでに実行役など6人が逮捕されていて、妹尾容疑者は実行役のリクルートや犯行に使う道具の準備などを指示していたということです。犯行後、妹尾容疑者は現金およそ200万円と
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