千葉県市川市の小学校の教頭だった53歳の男が、修学旅行の積立金などを横領したとして逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子元教頭の小林佳巨容疑者（53）は、おととし10月から去年2月までの間、勤務していた千葉県市川市の小学校で、自身が管理する学校の預金から、およそ350万円を横領した疑いがもたれています。教育委員会などによりますと、預金は修学旅行の積立金や教材費などで、小林容疑者は去年3月卒業式