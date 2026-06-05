一時はドル円が160円を突破、日経平均株価は6万３０００円超などなど…。数字だけ見れば「強い相場」ですが、個人投資家の体感とはかけ離れているケースが少なくありません。 今回、話を伺うのは、困難な相場での投資思考法を説いた新刊『理論株価×生成AI投資入門』を出版した長期投資家・はっしゃんさん。 はっしゃんさんが熟考した売買の新ルールについて語っていただきました。インタビュー連載全２回の最終回