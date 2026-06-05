糖尿病治療薬「マンジャロ」が“やせる薬”としてSNSなどで違法に売買されていることを受けて、上野厚労相は5日、都道府県と連携し、SNSのネットパトロールを実施し、監視を強化していくと述べました。厚労省によりますと、SNS上で、マンジャロに関する不適切な投稿を発見した場合には削除要請を行うとしています。さらに悪質な投稿については、都道府県が削除要請を含めて取り締まりをおこない、内容によっては、都道府県が刑事告