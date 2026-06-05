離婚後、養育費を真面目に払っていた元夫。しかし、それは子どものためではなかったようで？今回は、そんな元夫の驚きの言い分をご紹介します。そろそろ戻って来いよ「離婚した元夫。別れたあともどうでもいいことで連絡してくるけど、養育費はちゃんと支払ってくれていたので対応していました。ある日、子どもの面会をしたときのこと。元夫から『いい加減、気が済んだだろ？そろそろ戻って来いよ』と言われて目が点に……。ど