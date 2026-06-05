6月4日（現地時間3日、日付は以下同）にフロストバンク・センターで幕を開けた「NBAファイナル2026」は、第1戦でアウェーのニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズを105－95で下して1勝0敗とした。 両チームによるシリーズは6日に第2戦が組まれていて、9日の第3戦と11日の第4戦は、ニックスのホーム（マディソン・スクエア・ガーデン／以降MSG）