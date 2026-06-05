6月5日の日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送される『グーニーズ』は、1985年に公開された世界的大ヒット映画。子どもたちが大冒険を繰り広げるアドベンチャー映画の金字塔として、その魅力が長きにわたって語り継がれている不朽の名作だ。スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務め、リチャード・ドナーが監督を、クリス・コロンバスが脚本を担当した。 参考