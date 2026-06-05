「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１１時現在で、ＳＨＩＦＴが「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でＳＨＩＦＴは３日ぶり反発。同社はソフトウェアのテスト受託事業を手掛ける。ＡＩが業務ソフトを代替する「ＳａａＳの死」懸念の影響を受けるとの見方が同社株に重荷となっている。株価は年初来安値圏から脱しきれない状況が続いており、目先売り予想数の増