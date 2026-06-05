・フジＨＤは大幅高、不動産子会社売却で１兆円超の応札相次ぐと報道 ・日製鋼や日ギアなど原発関連株が軒並み高、原発建て替え政府目標「４０年代まで最大５基」と伝わる ・三菱ＵＦＪが上場来高値更新、日銀利上げ観測追い風に米金融株の一斉高に追随 ・Ｔ＆Ｄが急伸し１９年ぶり高値圏、ＰａｙＰａｙへの生保子会社売却と自社株買いを好感 ・インターメスは大幅反発、５月既存店１９．１％増とプラス継続 ・３ＤＭが