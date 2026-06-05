米国の時計ブランド『TIMEX（タイメックス）』の日本輸入元であるウエニ貿易は、指に装着するリングウォッチ「Camper Ring Watch（キャンパー リングウォッチ）」3種を6月19日に発売することを発表した。公式オンラインストアでは6月5日に予約受付を開始する。 （関連：【画像】お洒落で可愛い指輪サイズのミリタリーウオッチ（3モデル、詳細画像）） 本作は、ブランドを象徴する定番モデル「キャンパー」