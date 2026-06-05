トレンドマイクロ＝物色人気に急伸。年初来高値を更新した。同社は４日、自社の法人向けブランド「ＴｒｅｎｄＡＩ」が、米アンソロピックによるソフトウェアの脆弱性特定・対処を推進することを目的とした「ＰｒｏｊｅｃｔＧｌａｓｓｗｉｎｇ」に参加したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。このプロジェクトの一環として、ＴｒｅｎｄＡＩはアンソロピックの「クロード・ミュトス」をプレビュӦ