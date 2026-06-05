国際サッカー連盟(FIFA)は4日、北中米ワールドカップでは試合に登録された全26人が入場して国歌斉唱を行うと発表した。通常の試合では先発メンバーのみが入場し、メインスタンド方向を向いて横一列になることが基本。だが、今大会では控え選手も同時に入場し、自陣側のセンターサークルに沿って並んで両チームの選手が向かい合う形になるという。ジャンニ・インファンティーノFIFA会長は「国歌斉唱中に全選手と審判がセンタ