開催：2026.6.5 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 2 - 7 [ブルージェイズ] MLBの試合が5日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブルージェイズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するブルージェイズの先発投手はメーソン・フルーハティで試合は開始した。 3回表、5番 チャールズ・マカドゥー 3