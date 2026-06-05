【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTの横山裕が、6月6日放送のカンテレのバラエティ番組『モモコのOH！ソレ！み～よ！』に登場する。 ■「（コーナーの）100回目の記念すべきロケには横山くんしかおらん」（月亭八光）「きのうも会ってたじゃないですか！」（横山裕） ハイヒール・モモコ、西川ヘレン、WEST.の重岡大毅、兵動大樹（矢野・兵動）、高橋真理恵（カンテレアナウンサ&#