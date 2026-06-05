【写真】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉の白Tシャツコーデ 木村拓哉が自身のInstagramを更新。曇り空を背景にした近影を公開した。 ■木村拓哉「体調管理、お互いに気を付けましょうね！」 木村は「低い雲に睨まれながら…。気温のアップダウンも激しいですね…。体調管理、お互いに気を付けましょうね！」とつづり、1枚の写真を投稿した。 公開されたのは、曇り空を背景に撮影されたローアングルショット