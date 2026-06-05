石川梨華が自身のInstagramを更新し、自撮りショットを公開した。 ■石川「久しぶりにちゃんとメイクしたわ」 【写真】ナチュラルメイクの透明感あふれる“顔アップ”の自撮りショットを公開した石川梨華 石川は「自撮り久しぶりにちゃんとメイクしたわ」というコメントにハッシュタグ「#久しぶりの自撮り」を添えて1枚の写真を披露。公開されていたのは、アイボリーのワッフルトップス姿でピースをする“顔ア