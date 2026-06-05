5日前引けの日経平均株価は続落。前日比809.22円（-1.20％）安の6万6661.47円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1223、値下がりは314、変わらずは21と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は397.24円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が306.53円、イビデン が94.2円、信越化 が52.63円、ファナック が39.39円と並んだ。 プラス寄与度トッ