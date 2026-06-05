5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.7％増の3375億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.8％増の2567億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳダウ・ジョーンズ工業株３０種 、ｉシェアーズ米国連続増配株ＥＴＦ 、Ｓｉｍｐｌｅ－ＸＮＹダウジョーンズ・イ