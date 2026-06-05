5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数443、値下がり銘柄数110と、値上がりが優勢だった。 個別ではジーネクスト、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、中村超硬がストップ高。スリー・ディー・マトリックスは一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ、ヌーラボ、ＨＰＣシステムズ、Ｔ．Ｓ．Ｉなど5銘柄は年初来高値を更新。スマートドライブ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、サイエンス