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5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ16650213.2 72760 ２. 日経Ｄインバ 2157310.22924 ３. 日経ベア２ 1920121.071.8 ４. 野村日経平均 1664319.5 69750