6月12日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『どんぶりまんトリオとクルクルおコマちゃん』げんきいっぱいの、どんぶりまんトリオ。コマいちざの、コマまわしに、すっかり、かんげきするんだよ！さんにんで、クルクルおコマちゃんに、コマまわしの、しゅぎょうを、つけてもらうんだって！きびしい、しゅぎょうを、のりこえていく、どんぶりまんトリオ。そこへ、ばいきんまんが、やってきて……？ほかに…『カレーパンマ