中国政府は5日、習近平国家主席が来週8日から北朝鮮を訪問すると発表しました。習主席の訪朝は7年ぶりです。中国国営新華社通信によりますと、習近平国家主席は今月8日から2日間の日程で北朝鮮を公式訪問するということです。習主席が北朝鮮を訪れるのは、2019年6月以来7年ぶりです。金正恩総書記と会談する見通しで、去年9月に北京で会談して以来となります。中国と北朝鮮は、ことし、友好協力相互援助条約を結んで65周年になり、