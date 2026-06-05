社員寮に備え付けのガスコンロやテレビなど5点をリサイクルショップで売却したとして、大阪市の派遣社員の男が5日に逮捕されました。 横領の疑いで逮捕されたのは、大阪市此花区に住む派遣社員の男（36）です。 男は去年11月上旬、自身が住んでいた大分県中津市にある当時働いていた派遣会社の社員寮で、備え付けられているガスコンロやテレビ、炊飯器など5点（時価合計1万6050円相当）を市内のリサイクルショップ2店舗で売った