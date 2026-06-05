右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰を目指す阪神・下村海翔投手が、5日のファーム・リーグ、オリックス戦でプロ初先発する。下村は5月22日のファーム・リーグ、オリックス戦で1イニング登板。同29日にはシート打撃に登板し、3イニング想定で腕を振った。そこから中6日を明けての先発。またひとつ、復帰へ向けて段階を進める。