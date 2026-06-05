南フランスのテーマパーク『パルク・スピルー・プロヴァンス』で4月にオープンしたアニメ『NARUTO - ナルト -』の木ノ葉隠れの里を再現した遊び施設『NARUTO - 木ノ葉ランド』が人気を集めている。同園の4月の来園者数は前年同月（2025年4月）比で67.7％増と大幅に増加。『NARUTO - 木ノ葉ランド』が大きく貢献したという。【写真】おもしろそう！螺旋丸をイメージした旋回アトラクションこのエリアは、岸本斉史氏原作の漫画で