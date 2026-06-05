気象予報士でタレントの穂川果音（40）が5日までに自身のインスタグラムを更新。高級コンパクトカメラで撮ったホルターネックの水玉ワンピース姿の“物憂げ”ショットを公開した。「友達のオシャレカメラで撮ってもらった」とつづり、ホルターネックの水玉ワンピース姿で物憂げな表情を見せているショットをアップ。ハッシュタグで「LEICA」「leicaq343」「portrait」と添えて、価格が100万円以上の高級コンパクトカメラ「Leic