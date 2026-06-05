「ブレーブス２−７ブルージェイズ」（４日、アトランタ）ブルージェイズが連敗を４で止めた。岡本和真内野手は２試合ぶりのマルチ安打をマークするなど５打数２安打。打率を・２２５へ上昇させた。五回の第３打席では惜しくも好捕されたがセンターへ飛距離１２３メートルの特大飛球を放ち、状態の良さを伺わせた。三回の第２打席で難敵左腕のセールからボテボテの三ゴロを放ち、全力疾走で内野安打へと変えた岡本。好機を広