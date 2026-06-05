アニメ映画「アイス・エイジ」シリーズの10年ぶりとなる最新作『Ice Age: Boiling Point』（原題）が、邦題を『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』として、2027年に日本公開となることが決まった。併せて、ドタバタ全開のティザー予告＆ポスターが解禁された。【動画】ドタバタ全開な『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』予告2002年に第1作が公開されて以来、20年以上にわたって世界中で愛されてきた「アイス・